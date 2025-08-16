Komesar Saveta Evrope za ljudska prava: Policija upotrebila nesrazmernu silu u Valjevu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Komesar Saveta Evrope (SE) za ljudska prava Majkl O’Flaerti osudio je danas „nesrazmernu upotrebu sile od strane policije u Valjevu“. „Pažljivo pratim događaje u Srbiji, gde i dalje postoje zabrinutosti u vezi sa ljudskim pravima“, naveo je O’Flaerti na društvenoj mreži X.

I’m closely following events in Serbia, where human rights concerns persist. I deplore the police’s disproportionate force in Valjevo yesterday evening and reiterate my call on the authorities to avoid excessive force, end arbitrary arrests, and de-escalate the situation pic.twitter.com/TMd25EMKF1 — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) August 15, 2025 „Osuđujem nesrazmernu upotrebu sile od strane policije u Valjevu“ u četvrtak uveče, napisao je komesar
Danas pre 5 sati
