Zverev pobedio Šeltona i plasirao se u finale Mastersa u Sinsinatiju

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Bena Šeltona 6:2, 6:2.

Meč je trajao 67 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Šelton nalazi na šestom mestu ATP liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel između nemačkog i američkog tenisera, a četvrti trijumf Zvereva. Nemački teniser će u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji je u petak nadigrao Rusa Andreja Rubljova 6:3, 4:6, 7:5. U prvom polufinalu će se sastati Italijan Janik Siner i Francuz Terens Altman. Masters u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od