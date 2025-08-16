Studenti u blokadi objavili lokacije večerašnjih protesta u Beogradu i širom Srbije

Studenti u blokadi širom Srbije najavljuju za večeras protestna okupljanja na više lokacija.

U Valjevu se protest održava u 19 časova kod Valjevske gimnazije, dok je u Beogradu okupljanje zakazano od 20 časova na Avijatičarskom trgu u Zemunu i kružnom toku kod Opštine Novi Beograd. Organizatori apeluju na učesnike da, u slučaju da dođe do razbijanja demonstracija, ne ulaze u uske ulice, već se okupljaju na raskrsnicama Bulevara Mihajla Pupina i Džona Kenedija, kao i Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara maršala Tolbuhina. Pored Valjeva i Beograda, protesti su