Vlada Srbije: Igoru Popoviću istekao mandat na mestu pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Vlada Srbije konstatovala je da Igor Popović više ne obavlja funkciju v. d. pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju usled isteka mandata, objavljeno je na sajtu Vlade.

Kako se navodi, Popoviću je mandat istekao 13. avgusta, a prestanak dužnosti v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za KiM mu je konstatovan na poslednjoj sednici Vlade. "Konstatuje se da Igoru Popoviću prestaje dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu i Metohiji 13. avgusta 2025. godine", navodi se u rešenju. Popović je 18. jula uhapšen