"Ovo je nož u leđa": Ukrajinci kipte od besa zbog Trampa: "Putin ima veoma dobar razlog za sreću" (foto)

Kurir pre 6 minuta  |  BBC)
"Ovo je nož u leđa": Ukrajinci kipte od besa zbog Trampa: "Putin ima veoma dobar razlog za sreću" (foto)
Prema izvorima Fajnenšel tajmsa, predsednik Rusije Vladimir Putin je od Donalda Trampa zatražio da Ukrajina povuče svoje snage iz Donjecka i Luganska kao uslov za okončanje rata, prvi čovek SAD se složio, a Ukrajinci su, logično, besni. „Ovo je nož u leđa“, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik za Fajnenšel tajms. „On samo želi brz dogovor“, dodao je drugi. Aleksandar Merežko, predsednik Odbora za spoljne poslove ukrajinskog parlamenta, opisao je sastanak jednom
