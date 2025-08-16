Tramp upire prstom u Putina, gledaju se netremice! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela analizira samit na Aljasci (foto)

Kurir pre 3 minuta  |  Sky News/Preveo i priredio:
Tramp upire prstom u Putina, gledaju se netremice! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela…

Na zvaničnom nalogu Rapid rispons 47, za koji Rojters potvrđuje da je povezan sa Belom kućom i administracijom Donalda Trampa, objavljena je crno-bela fotografija na kojoj se vidi kako američki predsednik prstom upire u Putina dok netremice gledaju jedan u drugog, a prevodilac sluša Trampove reči i sprema se da ih prevede.

Atmosfera na fotografiji deluje od "tople" i "pozitivne" kakvom su je opisala obojica predsednika i njihovi saradnici nakon sastanka i više se uklapa u ocenu koju je o samitu na Aljasci za Skaj njuz dao Piter Kolet, psiholog i stručnjak za govor tela. - Kada uporedite sastanak na pisti (prilikom Trampovog dočeka Putina na aerodromu) sa onim što se dogodilo na konferenciji za novinare, to se čini kao dva potpuno različita sveta, svakako u smislu govora tela.“ Kolet
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trampa, objasnili zašto nisu odgovarali na pitanja novinara

Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trampa, objasnili zašto nisu odgovarali na pitanja novinara

Danas pre 8 minuta
"Imam samo jedan savet za Zelenskog": Tramp se direktno obratio predsedniku Ukrajine kraj Putina

"Imam samo jedan savet za Zelenskog": Tramp se direktno obratio predsedniku Ukrajine kraj Putina

Mondo pre 3 minuta
Kijev: Rusija lansirala 85 dronova i balističku raketu; UN spremne da podrže napore za postizanje mira

Kijev: Rusija lansirala 85 dronova i balističku raketu; UN spremne da podrže napore za postizanje mira

RTS pre 8 minuta
Uživo grunula balistička raketa Rusi izvršili strahovit napad tokom noći, sastanak Putina i Trampa trajao 3 sata

Uživo grunula balistička raketa Rusi izvršili strahovit napad tokom noći, sastanak Putina i Trampa trajao 3 sata

Alo pre 8 minuta
Tramp: Sastanak čista desetka, Ukrajina mora da pristane

Tramp: Sastanak čista desetka, Ukrajina mora da pristane

Politika pre 8 minuta
Tramp nakon sastanka sa Putinom: Postignut napredak, jedna ključna tačka ostala nerešena

Tramp nakon sastanka sa Putinom: Postignut napredak, jedna ključna tačka ostala nerešena

Danas pre 58 minuta
Mirovni pregovori na Aljasci: Prilično neodređene izjave Trampa i Putina

Mirovni pregovori na Aljasci: Prilično neodređene izjave Trampa i Putina

Radio 021 pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRojtersAerodromBela kućaRusijaDonald Trampamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trampa, objasnili zašto nisu odgovarali na pitanja novinara

Prva reakcija Kremlja na sastanak Putina i Trampa, objasnili zašto nisu odgovarali na pitanja novinara

Danas pre 8 minuta
Ukrajinski mediji ogorčeni na summit Trump-Putin

Ukrajinski mediji ogorčeni na summit Trump-Putin

SEEbiz pre 3 minuta
Rusija opet napala Ukrajinu: Dok se pregovaralo o miru Moskva lansirala 85 dronova!

Rusija opet napala Ukrajinu: Dok se pregovaralo o miru Moskva lansirala 85 dronova!

Kurir pre 8 minuta
Kijev: Rusija lansirala 85 dronova i balističku raketu; UN spremne da podrže napore za postizanje mira

Kijev: Rusija lansirala 85 dronova i balističku raketu; UN spremne da podrže napore za postizanje mira

RTS pre 8 minuta
Tramp upire prstom u Putina, gledaju se netremice! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela…

Tramp upire prstom u Putina, gledaju se netremice! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela analizira samit na Aljasci (foto)

Kurir pre 3 minuta