Tramp upire prstom u Putina, gledaju se netremice! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela analizira samit na Aljasci (foto)

Na zvaničnom nalogu Rapid rispons 47, za koji Rojters potvrđuje da je povezan sa Belom kućom i administracijom Donalda Trampa, objavljena je crno-bela fotografija na kojoj se vidi kako američki predsednik prstom upire u Putina dok netremice gledaju jedan u drugog, a prevodilac sluša Trampove reči i sprema se da ih prevede.

Atmosfera na fotografiji deluje od "tople" i "pozitivne" kakvom su je opisala obojica predsednika i njihovi saradnici nakon sastanka i više se uklapa u ocenu koju je o samitu na Aljasci za Skaj njuz dao Piter Kolet, psiholog i stručnjak za govor tela. - Kada uporedite sastanak na pisti (prilikom Trampovog dočeka Putina na aerodromu) sa onim što se dogodilo na konferenciji za novinare, to se čini kao dva potpuno različita sveta, svakako u smislu govora tela.“ Kolet