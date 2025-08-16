Uhapšen muškarac zbog ometanja policije! Pretresali mu kuću nakon što je njegov rođak zapalio kapiju tužioca u Paraćinu, on ih psovao i vređao!

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapsili su Lj.

S.(52) zbog sumnje da je počinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. - On se tereti da je psovao, vređao i ometao policijske službenike koji su po nalogu tužilaštva pretresali prostorije koje koristi kako bi obezbedili dokaze za postupak u kojem je osumnjičen A. S. (51) koji je prehodno uhapšen zbog sumnje da je bacio zapaljivu tečnost na kapiju kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu - saopštila je policija. Kako je navedeno u