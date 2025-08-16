Sastanak Trampa i Putina na Aljasci: "Produktivno", ali još bez dogovora o okončanju rata u Ukrajini

Dan nakon sastanka američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, nižu se reakcije svetskih lidera, a Tramp je uveliko razgovarao i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim - koji je najavio dolazak u Vašington u ponedeljak.

Tramp i Putin razgovarali su juče gotovo tri sata u Enkoridžu, na Aljasci, na sastanku od koga se mnogo očekivalo, ali pored izrečenih toplih reči razgovor je završen bez konkretnih predloga o tome kako prekinuti rat u Ukrajini. Na kratkoj konferenciji za novinare sinoć koju su dvojica predsednika održali posle završetka razgovora, Putin je govorio o poštovanju i konstruktivnosti, a Tramp da su razgovori bili vrlo produktivni, piše Bi-Bi-Si (BBC). Putin je, inače,