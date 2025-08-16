Sastanak Trampa i Putina na Aljasci: "Produktivno", ali još bez dogovora o okončanju rata u Ukrajini

NIN pre 19 minuta
Sastanak Trampa i Putina na Aljasci: "Produktivno", ali još bez dogovora o okončanju rata u Ukrajini

Dan nakon sastanka američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, nižu se reakcije svetskih lidera, a Tramp je uveliko razgovarao i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim - koji je najavio dolazak u Vašington u ponedeljak.

Tramp i Putin razgovarali su juče gotovo tri sata u Enkoridžu, na Aljasci, na sastanku od koga se mnogo očekivalo, ali pored izrečenih toplih reči razgovor je završen bez konkretnih predloga o tome kako prekinuti rat u Ukrajini. Na kratkoj konferenciji za novinare sinoć koju su dvojica predsednika održali posle završetka razgovora, Putin je govorio o poštovanju i konstruktivnosti, a Tramp da su razgovori bili vrlo produktivni, piše Bi-Bi-Si (BBC). Putin je, inače,
Bivši američki obaveštajac: Samit na Aljasci doprineo revidiranju uslova ukrajinskog sporazuma

Odjeci samita Trampa i Putina – rukovanje bez odgovora, Zelenski spreman za trilateralni sastanak

Pao dogovor! Zelenski ide kod Trampa u Vašington, zna se i kad: Prvo oglašavanje ukrajinskog lidera nakon samita na Aljasci

Stručnjaci su primetili: O čemu govore kravate Vladimira Putina i Donalda Trampa

Skandalčina! Trampovi službenici ostavili poverljive dokumente u javnom štampaču hotela, pronašli ih gosti

Pronađena dokumenta o samitu Putina i Trampa u hotelu na Aljasci

Podeljene reakcije svetskih lidera na samit na Aljasci; Putinov uslov za mir - povlačenje Ukrajine iz Donjecka?

Bivši predsednik Brazila Bolsonaro privremeno napustio kućni pritvor

Ovo je trenutak kad je Tramp eksplodirao zbog Putina! Stručnjak za govor tela otkriva sve o tajnom ratu: Lažni osmeh, a brada stisnuta kao da očekuje udarac (foto)

Horor u bolnici u Italiji: Preminule dve bebe: Sumnja se na infekciju koju je izazvao kontaminirani deterdžent za posuđe!

Telo mladića (27) pronađeno u stanu: Komšije prijavile neprijatan miris: "Nismo ga videli danima..."

„Putin apsolutni dobitnik, Tramp ostao kratkih rukava": Sagovornici Danasa o susretu američkog i ruskog predsednika

