Tramp i Putin: Ljubazni, ali neodređeni

Bez odluka, bez dogovorenog novog susreta. Bez izgleda za primirje. Da li je američko-ruski samit bio fijasko? Analiza Bernda Rigerta. Donald Tramp voli da govori, naročito o svojim navodnim uspesima kao vešt pregovarač i lukav državnik. Ovog puta, na Aljasci, bilo je drugačije. Za njegove standarde, „glavni tvorac dogovora“ bio je izuzetno kratak – samo četiri minuta pred novinarima, piše Dojče vele. Američki predsednik je, nakon trosatnog razgovora sa ruskim