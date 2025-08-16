Vučić: Za sedam do 10 dana nove mere za bolji život i standard građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će za sedam do 10 dana biti donete mere kojima će biti obezbeđen "bolji život i standard za građane", ali i bolji uslovi za proizvođače i dobavljače.

Aleksandar Vučić je u video-snimku objavljenom na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav" naglasio da su to važne mere i izrazio uverenje da će doneti dobre rezultate za Srbiju. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Dragi narode, kakve god mere da smo donosili, uvek bi oni koji stvaraju ogromne profite našli način da prevare i vas i državu. Ovog puta neće moći jer smo se dosetili da uradimo dubinske, suštinske, dugotrajne i kratkoročne mere kojima