Dobre vesti za Đokovića, Zverev nije dozvolio da Amerikanac poveća prednost

Četvrtfinalna faza mastersa u Sinsinatiju u muškoj konkurenciji završena je duelom Bena Šeltona i Aleksandra Zvereva.

Domaća publika očekivala je neizvesnu borbu, ali je Nemac rutinski odradio posao i slavio sa 2:0, u setovima 6:2, 6:2. Iako je meč na papiru obećavao atraktivan tenis, na terenu se nije desilo mnogo uzbuđenja. Šelton je delovao iscrpljeno nakon što je prethodne večeri igrao iscrpljujući duel protiv Jiržija Lehečke, pa nije uspeo da pruži ozbiljniji otpor. Zverev je u oba seta pravio po dva brejka i time potpuno kontrolisao rezultat. Ni 12 as udaraca Amerikanca nije