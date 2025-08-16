Stiže osveženje, kraj tropskih temperatura

Danas pretežno sunčano, veoma toplo i sparno uz dnevni razvoj oblačnosti.

U drugom delu dana u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura od 34 do 38 °C. Kiša i grmljavina najavljeni su u pojedinim delovima zemlje u nedelju 17. avgusta, a potom 21. avgusta nas očekuje još jedan talas pljuskova i nižih temperatura. Posle visokih dnevnih temperatura u nedelji za nama, u nedelju dolazi manji pad temperature praćen pljuskovima i grmljavinom. U nedelju nastupa postepeno