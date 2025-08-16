Svi ćutimo, da se ne bismo zamerali

Apsurd je da jedan fudbalski klub ima veći budžet od četvorogodišnjeg budžeta za kinematografiju. Manje manifestacije se gase jer nema 10.000 evra, a istovremeno se za novi festival izdvaja 300.000 evra

Kada je ministar kulture Nikola Selaković nedavno na Zlatiboru potpisao ugovor koji garantuje održavanje prvog Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), posebno je istakao i zahvalio se njegovom idejnom tvorcu i inicijatoru reditelju Predragu Gagi Antonijeviću. Ova smotra sedme umetnosti, koja je dobila podršku države od 35 miliona dinara, održaće se od 3. do 7. septembra na Zlatiboru, u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Ono što je prećutano jeste da je