Preminuo Den Tana, najpoznatiji Amerikanac srpskog porekla

Američki glumac, producent, sportski radnik i ugostitelj srpskog porekla Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana preminuo u 91. godini. Tana će ostati upamćen i kao bivši predsednik fudbalskog kluba „Crvena zvezda“.

Dobrivoje Tanasijević rođen je u Čibutkovici (Opština Lazarevac) 25. maja 1935. godine. Odrastao je u Beogradu gde mu je otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a imovina nacionalizovana. Kao dete zainteresovao se za fudbal i već sa 12 godina počeo da trenira, a nešto kasnije i da igra za „Crvenu zvezdu“, klub kojem će se vratiti mnogo godina kasnije. Politički azil uzeo je 1952. je za vreme gostovanja u Belgiji. Fudbal je igrao i u Nemačkoj, Kanadi kao i po dolasku