Preminuo Den Tana, najpoznatiji Amerikanac srpskog porekla

RTS pre 1 sat
Preminuo Den Tana, najpoznatiji Amerikanac srpskog porekla

Američki glumac, producent, sportski radnik i ugostitelj srpskog porekla Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana preminuo u 91. godini. Tana će ostati upamćen i kao bivši predsednik fudbalskog kluba „Crvena zvezda“.

Dobrivoje Tanasijević rođen je u Čibutkovici (Opština Lazarevac) 25. maja 1935. godine. Odrastao je u Beogradu gde mu je otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a imovina nacionalizovana. Kao dete zainteresovao se za fudbal i već sa 12 godina počeo da trenira, a nešto kasnije i da igra za „Crvenu zvezdu“, klub kojem će se vratiti mnogo godina kasnije. Politički azil uzeo je 1952. je za vreme gostovanja u Belgiji. Fudbal je igrao i u Nemačkoj, Kanadi kao i po dolasku
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Preminuo Den Tana

Preminuo Den Tana

Vreme pre 6 minuta
Zvezda se oprostila od Den Tane: "Bio je istaknuti sportski radnik i patriota"

Zvezda se oprostila od Den Tane: "Bio je istaknuti sportski radnik i patriota"

Telegraf pre 6 minuta
In memoriam: Preminuo Den Tana

In memoriam: Preminuo Den Tana

Sport klub pre 1 sat
Ko je bioi Den Tana? Fudbaler, glumac, producent, ostavio je trag u Holivudu

Ko je bioi Den Tana? Fudbaler, glumac, producent, ostavio je trag u Holivudu

Telegraf pre 51 minuta
Den Tana i Zvezda: Navijači pretili smrću, upadali u kancelariju

Den Tana i Zvezda: Navijači pretili smrću, upadali u kancelariju

Sport klub pre 2 sata
Tri prsta, svađa i konobar - kad je Den Tana postao predsednik Crvene zvezde

Tri prsta, svađa i konobar - kad je Den Tana postao predsednik Crvene zvezde

RTS pre 1 sat
Preminuo Den Tana

Preminuo Den Tana

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićFudbalCrvena ZvezdaDobrivoje TanasijevićKanadaPredsednik SrbijeNemačkaDen TanaBelgijaLazarevac

Sport, najnovije vesti »

Briga za Slovence: Dončić briljirao, ali se zatim povredio

Briga za Slovence: Dončić briljirao, ali se zatim povredio

Danas pre 1 sat
Uspela provera: Srbija osvojil turnir i uzvratila domaćinu za poraz u finalu Mundobasketa

Uspela provera: Srbija osvojil turnir i uzvratila domaćinu za poraz u finalu Mundobasketa

Danas pre 41 minuta
Raduj se Srbijo: Orlići postali šampioni Evrope

Raduj se Srbijo: Orlići postali šampioni Evrope

Danas pre 2 sata
Preminuo Dobrivoje Tanasijević – Den Tana

Preminuo Dobrivoje Tanasijević – Den Tana

Danas pre 3 sata
Pala je i Francuska: Srbija je sada jedina neporažena u grupi

Pala je i Francuska: Srbija je sada jedina neporažena u grupi

Danas pre 3 sata