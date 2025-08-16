Kontroverzna proslava Karlosa Alkaraza posle eliminacije Rusa, Italijani ga zbog jedne stvari sramno napali

Uživala je publika u Sinsinatiju prethodne večeri u okršaju Karlosa Alkaraza i Andreja Rubljova, završenim pobedom Španca 2-1, po setovima 6:3, 4:6, 7:5.

Mučio se drugi teniser sveta, ali je slomio otpor žilavog Rusa i prošao u polufinale, gde ga čeka Aleksander Zverev. Alkaraz je bio na dobrom putu da meč reši prema očekivanjima, u dva seta, ali je Rubljov pokazao da i dalje moramo na njega da računamo, uprkos velikim oscilacijama. Ušlo se u treći set, koji je trajao jedan sat, Rus se izvlačio iz brejka minusa, ali dva puta nije mogao. Mnogo kontroverzi je posle okršaja izazvala proslava Karlitosa, koji je posle