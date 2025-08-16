Milojević dobio lepe vesti pred plej-of LŠ: Zvezda računa na kapitena, evo kakvo je stanje sa Arnautovićem

Fudbalere Crvene zvezde očekuje za tri dana prva utakmica plej-ofa Lige šampiona protiv Pafosa, a šef stručnog štaba srpskog šampiona - Vladan Milojević dobio je dobre vesti kada je u pitanju susret sa prvakom Kipra.

Mirko Ivanić je preventivno preskočio duel sa Lehom u revanšu, dok se u protokolu nisu našli ni Marko Arnautović i Nemanja Radonjić. Kako je potvrđeno portalu Telegraf, kapiten Zvezde će biti u konkurenciji za prvih 11 i povreda je definitivno iza njega. U slučaju Arnautovića i Radonjića stvari su nešto drugačije, oni će biti u protokolu, ali će, po svemu sudeći, šansu dobiti sa klupe. Tako će Milojević moći da računa na ceo tim pred najvažnija dvomeča, osim