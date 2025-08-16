Prvi Trampov intervju nakon sastanka na Aljasci: Samit sa Putinom na skali od 1 do 10 - "desetka" (video)

Večernje novosti
AMERIČKI predsednik Donald Tramo rekaje je u intervjuu za Foks njuz, nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, da su dvojica političara uvek imala odlične odnose.

Foto: Printscreen Tramp je rekao da na skali od 0 do 10 ocenjuje nedavni samit sa Putinom sa „desetkom“. Tramp je još jednom izrazio uverenje da su pregovori prošli veoma dobro. Istakao je i da postoji velika verovatnoća da će se zaključiti sporazum o rešavanju ukrajinskog sukoba.
