"Brzo, već u petak": Aksios: Tramp želi sastanak sa Putinom i Zelenskim 22. avgusta

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima da bi želeo da održi trilateralni sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i Zelenskim već 22. avgusta, objavio je portal Aksios, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

Kako se navodi, Tramp je rekao da želi da organizuje trilateralni susret njega, Putina i Zelenskog "brzo, već u petak". Aksios dodaje i da se Putin nije javno obavezao da bi mogao da učestvuje na takvom susretu. Ranije danas, Zelenski je podržao predlog za trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije, a detalji pregovora biće razmotreni, kako je naveo, sa Trampom u ponedeljak Vašingtonu. Sve detalje u vezi sa istorijskim sastankom Trampa i Putina na Aljasci
