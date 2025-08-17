Emirati će ustupiti Crnoj Gori vatrogasni avion Antonov AN-32P: Evo u kom vremenskom periodu

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) ustupiće Crnoj Gori do kraja ovogodišnje požarne sezone avion za gašenje požara Antonov AN-32P umesto ranije dogovorenog kratkog angažmana za dva vatrogasna helikoptera, saopštila je danas crnogorska vlada nakon postignutog dogovora sa vladom UAE.

- Nakon što je tokom telefonskog razgovora predsednika crnogorske vlade Milojka Spajića sa šeikom Abdulahom bin Zajed Al Nahjanom, zamenikom premijera i ministrom spoljnih poslova UAE dogovoreno da od 20. avgusta do 31. oktobra 2025. godine UAE ustupe Crnoj Gori avion Antonov AN-32P koji ima za 40 odsto veću nosivost od protivpožarnih aviona Kanader - navodi se u saopštenju crnogorske vlade, prenosi RTCG i navodi da je ostavljena mogućnost dogovora da se ovaj vid