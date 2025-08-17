Hapšenja na Novom Beogradu: Policija privodi demonstrante posle protesta (foto,video)

Blic pre 48 minuta
Pripadnici policije večeras su u Bulevaru Mihajla Pupina priveli nekoliko demonstranata nakon protesta na Novom Beogradu.

Kako se vidi na snimcima, nekoliko policajaca stoji oko privedenih muškarca koji su naslonjeni na policijsko oklopno vozilo. Ekipa "Blica" ranije tokom večeri snimila je još hapšenja na ulicama Novog Beograda. Podsetimo, na Novom Beogradu večeras su izbili veliki neredi. Demonstranti su ispaljivali pirotehnička sredstva ka kordonu policije, a policajci su uzvraćali topovskim udarima i suzavcem. Sva dešavanja na protestima pratite u našem blogu. Povodom večerašnjih
Eskalacija na Novom Beogradu: Policija napadnuta pirotehnikom i topovskim udarima, bačen suzavac (foto,video)

Blic pre 1 sat
Blic pre 48 minuta
Dačić: Povređen jedan pripadnik Žandarmerije, uhapšeno 18 judi, uspostavljen javni red i mir

Danas pre 48 minuta
"Uhapšeno 18 ljudi i hapšenja se nastavljaju": Dačić posle protesta: "Žandarm povređen u Valjevu"

Blic pre 23 minuta
"Svi koji su spaljivali i rušili biće kažnjeni": Oglasio se Vučić posle protesta: "Sačuvaćemo mir" (video)

Blic pre 23 minuta
"Povređen žandarm, biće uhapšeni svi koji su kršili zakon": Dačić se oglasio o nasilju i sukobima na protestima

Mondo pre 47 minuta