Hapšenja na Novom Beogradu: Policija privodi demonstrante posle protesta (foto,video)

Pripadnici policije večeras su u Bulevaru Mihajla Pupina priveli nekoliko demonstranata nakon protesta na Novom Beogradu.

Kako se vidi na snimcima, nekoliko policajaca stoji oko privedenih muškarca koji su naslonjeni na policijsko oklopno vozilo. Ekipa "Blica" ranije tokom večeri snimila je još hapšenja na ulicama Novog Beograda. Podsetimo, na Novom Beogradu večeras su izbili veliki neredi. Demonstranti su ispaljivali pirotehnička sredstva ka kordonu policije, a policajci su uzvraćali topovskim udarima i suzavcem. Sva dešavanja na protestima pratite u našem blogu. Povodom večerašnjih