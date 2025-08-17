Nesreća u Ečki: Automobil udario dve žene na biciklu: Jedna poginula, druga zadobila teške povrede

Blic pre 1 sat
Večeras je u Ečki došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba stradala.

Prema saznanjima Instagram stranice "192_rs", do nesreće je došlo u Ulici maršala Tita kada je automobil udario dve žene na biciklu. Od zadobijenih povreda jedna žena je poginula, a druga teško povređena. Nesreća se dogodila oko 20:30 časova. Dalja istraga će utvrdiiti sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.
