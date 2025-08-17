Pojačane kontrole sportsko-rekreativnih plovila i malih nautičara na Tamišu

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije, sprovode pojačane kontrole sportsko-rekreativnih plovila i malih nautičara, sa ciljem unapređenja bezbednosti plovidbe na rekama, saopšteno je danas iz MUP-a.

Tokom kontrole, koja je realizovana na reci Tamiš u Pančevu, proveravala se registracija, tehnička ispravnost plovila, oprema za spasavanje, kao i posedovanje odgovarajućih dozvola za upravljanje. Pojačane kontrole plovila biće nastavljene i na drugim rekama širom Srbije tokom čitave letnje sezone, navodi se u saopštenju objavljenom na Instagram nalogu MUP-a Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vlasnike plovila, naročito male nautičare, da