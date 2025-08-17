Bivši šef diplomatije Slovačke: Putin ne odustaje od rata i promena bezbednosnog poretka u Evropi

Euronews pre 50 minuta  |  Autor: Tanjug
Bivši šef diplomatije Slovačke: Putin ne odustaje od rata i promena bezbednosnog poretka u Evropi

Bivši šef slovačke diplomatije i član rukovodstva stranke Napredna Slovačka (PS), Ivan Korčok, tvrdi da ruski predsednik Vladimir Putin i dalje želi rat i suštinsku promenu bezbednosnog poretka u Evropi.

Prema njegovim rečima, do sada poznati rezultati samita Putina i američkog lidera Donalda Trampa na Aljasci, nisu doneli nikakve konkretne korake u pravcu skorog okončanja ruske agresije, prenela je slovačka agencija TASR. "Nije postignuto čak ni primirje, što je dokaz Putinove nezainteresovanosti za mir. Čak ni posle takvog koraka kao što je činjenica da ga je primio predsednik Tramp na američkom tlu, Putin nije promenio rešenost da nastavi rat", ocenio je Korčok,
