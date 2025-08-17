Srpski turista (61) preminuo u Solunu: Pronađen mrtav u morskom području Nea Vrasne, reanimacija nije uspela

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Protothema
Srpski turista (61) preminuo u Solunu: Pronađen mrtav u morskom području Nea Vrasne, reanimacija nije uspela

Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije izgubio je život u morskom području Nea Vrasne, Soluna.

Nesrećni čovek je danas u podne izvučen u besvesnom stanju. Prema saopštenju Obalske straže, prvu pomoć mu je pružila ekipa hitne pomoći EKAB, rezultati su negativni, a zatim je telo prebačeno u zdravstveni centar Nea Maditu. Drugo odeljenje luke Stavros Lučke uprave Jerisosa, koje sprovodi preliminarnu istragu, naložilo je obdukciju, prenosi Protothema.
