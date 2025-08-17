U pucnjavi u klubu "Bar Ukusi grada" u Njujorku, poginule tri, a ranjeno osam osoba

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
U pucnjavi u klubu "Bar Ukusi grada" u Njujorku, poginule tri, a ranjeno osam osoba

Najmanje tri osobe su poginule, a osam je povređeno u pucnjavi u klubu "Bar Ukusi grada" u Bruklinu, u Njujorku, saopštila je danas njujorška policija.

Pucnjava se dogodila u četvrti Kraun hajc, saopštila je komesarka njujorške policije Džesika Tiš, na konferenciji za novinare, prenosi NBC news. U pucnjavi je učestvovalo više napadača, rekla je Tiš i dodala da policija i dalje istražuje napad i da niko još nije uhapšen. Kyle Mazza / AFP / Profimedia Među poginulima su muškarac star 27 godina, muškarac star 35 godina i muškarac nepoznate starosti, rekla je Tiš. Osmoro povređenih prevezeni su u lokalne bolnice i
