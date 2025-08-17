Dete (5) se zakucalo trotinetom u auto: Mališan teško povređen u sudaru sa golfom

Kurir pre 5 minuta  |  Beta
Dete (5) se zakucalo trotinetom u auto: Mališan teško povređen u sudaru sa golfom
Kako se navodi, juče oko podne policiji u Gostivaru je prijavljeno da se na jednoj raskrsnici dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo "folkvagen golf" i električni trotinet kojim je upravljalo petogodišnje dete iz Tetova. "Dete je u nesreći zadobilo teške telesne povrede koje su konstatovane u Urgentnom centru u Gostivaru", piše u saopštenju policije Severne Makedonije. Kurir.rs/Beta
