Ko su zlatni momci srpske košarke? Dobro, ali dobro zapamtite ova imena...

Pre dve godine u Nišu, U18 reprezentacija Srbije osvojila je Evropsko prvenstvo.

Zlatnim koracima Nikole Topića i drugova nastavila je generacija igrača starosti do 16 godina, koja je u dominantom maniru došla do kadetske titule evropskog šampiona u Tbilisiju. Izabranici Stevana Mijovića su savladala Litvaniju u finalu 99:86 i doneli prvo zlato Srbiji u kadetskom uzrastu od 2007. godine. Portal Meridan sport i novinar Nikola Miloradović donose sjajnu priču o zlatnim "orlićima" i predstavljaju ih na najbolji mogući način. Prenosimo vam priču o