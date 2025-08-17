Mislila da je avantura Darku Miličiću, on joj u kesi doneo prsten: Rodila mu šampiona Evrope i izgleda brutalno

Mondo pre 10 minuta  |  Đorđe Milošević
Kadetska reprezentacija Srbije osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina, pošto je u velikom finalu savladala selekciju Litvanije.

Deo ovog zlatnog tima bio je i talentovani Lazar Miličić, sin čuvenog košarkaškog asa Darka Miličića majke Zorane, koja se oglasila na društvenim mrežama nakon veličanstvenog trijumfa Orlića i poslala snažnu poruku svom nasledniku. Proslavljeni srpski košarkaš i osvajač NBA prstena Darko Miličić, godinama je u skladnom braku sa suprugom Zoranom, koja mu je rodila dvojicu sinova i ćerku. Zorana je veliki fan fitnesa i tetovaža. Često na društvenim mrežama objavljuje
