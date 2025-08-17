Poginuo motociklista iz Srbije Teška nesreća kod Foče

Poginuo motociklista iz Srbije Teška nesreća kod Foče

Motociklista iz Srbije Đ.Z. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mestu Prijeđel u opštini Foča, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.

U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na magistralnom putu Foča–Gacko u 16.50 časova, učestvovali su automobil "ford" kojim je upravljao državljanin Srbije P.M. i motocikl "suzuki" koji je vozio Đ.Z. Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Foča, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, prenosi Srna. Obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča – Gacko, u mestu Prijeđel trajala je od 17.50 do
