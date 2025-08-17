(BLOG) I večeras protesti: U kojim su gradovima najavljena okupljanja

I večeras se održavaju protesti u Srbiji, a okupljanja su najavljena, između ostalog, u Nišu i Novom Sadu.

Podsetimo, i u subotu je bilo protesta u mnogim gradovima, a u Valjevu je došlo i do incidenata. Kako je sve proteklo, čitajte u našem BLOGU. 5 Objava 18:07 pre 44 min. Građani i studenti okupiće se i večeras u nekoliko gradova širom Srbije na protestima, a za sada je poznato mesto i vreme okupljanja za Novi Sad, Niš, Kruševac, Leskovac i Inđiju, piše Nova.rs. Novosadski zborovi pozvali su na protest „Smeće pada – narod vlada“ večeras u 20 časova ispred Rektorata.