(BLOG) Održani protesti u više gradova: Pušteni svi studenti u Nišu, jednom od privedenih u Novom Sadu pozlilo

N1 Info pre 22 minuta  |  N1 Beograd Beta FoNet nova.rs
(BLOG) Održani protesti u više gradova: Pušteni svi studenti u Nišu, jednom od privedenih u Novom Sadu pozlilo

I u nedelju su održani protesti u više gradova u Srbiji.

Podsetimo, i u subotu je bilo protesta u mnogim gradovima, a u Valjevu je došlo i do incidenata. Kako je sve proteklo, čitajte u našem BLOGU. 33 Objave 23:33 pre 2 min. Narodna poslanica Jelena Milošević izjavila je da je na protestu u Nišu u svojstvu građana, kao i da su došli na poziv studenata. 22:58 pre 37 min. Građani su, kako javlja reporterka N1, ispred prostorija SNS ostavili smeće. 22:54 pre 41 min. Grupi studenata koja je danas dovedena na informativni
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

FOTO, VIDEO Građani ispred suda čekaju odluku o pritvoru: Studenti pozvali ujutru na novo okupljanje

FOTO, VIDEO Građani ispred suda čekaju odluku o pritvoru: Studenti pozvali ujutru na novo okupljanje

Radio 021 pre 17 minuta
BLOG UŽIVO Pozlilo uhapšenom u Novom Sadu tokom saslušanja u sudu, sva petorica studenata iz Niša na slobodi

BLOG UŽIVO Pozlilo uhapšenom u Novom Sadu tokom saslušanja u sudu, sva petorica studenata iz Niša na slobodi

Nova pre 22 minuta
Protest u Novom Sadu ispred suda, skupovi ispred policijskih stanica u više gradova

Protest u Novom Sadu ispred suda, skupovi ispred policijskih stanica u više gradova

RTS pre 57 minuta
I večeras protesti: Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima (UŽIVO)

I večeras protesti: Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima (UŽIVO)

Novi magazin pre 22 minuta
Protest u Novom Sadu ispred suda, skupovi ispred policijskih stanica u više gradova /video/

Protest u Novom Sadu ispred suda, skupovi ispred policijskih stanica u više gradova /video/

Sputnik pre 57 minuta
Čačanska policija pokrenula postupak ocene opravdanosti upotrebe sile prema demonstrantu u Čačku

Čačanska policija pokrenula postupak ocene opravdanosti upotrebe sile prema demonstrantu u Čačku

Nova pre 42 minuta
Protest u Novom Sadu ispred suda, skupovi ispred policijskih stanica u više gradova

Protest u Novom Sadu ispred suda, skupovi ispred policijskih stanica u više gradova

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićŠumadijaČačakNišLeskovacInđijaNovi SadSrpska napredna strankaSNSKruševacBačkaBačka PalankaValjevoKraljevoSombor

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) Održani protesti u više gradova: Pušteni svi studenti u Nišu, jednom od privedenih u Novom Sadu pozlilo

(BLOG) Održani protesti u više gradova: Pušteni svi studenti u Nišu, jednom od privedenih u Novom Sadu pozlilo

N1 Info pre 22 minuta
Izbori za savete MZ u Sremskoj Mitrovici: U najmanje tri ubedljivu pobedu odneli nezavisni kandidati

Izbori za savete MZ u Sremskoj Mitrovici: U najmanje tri ubedljivu pobedu odneli nezavisni kandidati

N1 Info pre 7 minuta
FOTO, VIDEO Građani ispred suda čekaju odluku o pritvoru: Studenti pozvali ujutru na novo okupljanje

FOTO, VIDEO Građani ispred suda čekaju odluku o pritvoru: Studenti pozvali ujutru na novo okupljanje

Radio 021 pre 17 minuta
Otvara se bazen, a sezona kupanja prolazi

Otvara se bazen, a sezona kupanja prolazi

Prokuplje press pre 7 minuta
(BLOG) Protest u Kraljevu (VIDEO)

(BLOG) Protest u Kraljevu (VIDEO)

Glas Šumadije pre 22 minuta