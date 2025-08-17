Promenljivo i oblačno danas, maksimalne temperature do 34 stepena

U nastavku dana promenljivo oblačno. Već od prepodneva biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, a do večeri zona kiše proširiće se na veći deo Srbije. Lokalno se na zapadu i jugozapadu očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, ali bez uslova za jake oluje. Duvaće umeren i jak severni vetar. Maksimalna temperatura od 29 stepeni na zapadu do 34 stepena na istoku. U ponedeljak u Vojvodini suvo uz duže periode sunčanog vremena. U ostatku zemlje promenljivo,