Promenljivo i oblačno danas, maksimalne temperature do 34 stepena

N1 Info pre 34 minuta  |  Radmila Mitrović
Promenljivo i oblačno danas, maksimalne temperature do 34 stepena
U nastavku dana promenljivo oblačno. Već od prepodneva biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, a do večeri zona kiše proširiće se na veći deo Srbije. Lokalno se na zapadu i jugozapadu očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, ali bez uslova za jake oluje. Duvaće umeren i jak severni vetar. Maksimalna temperatura od 29 stepeni na zapadu do 34 stepena na istoku. U ponedeljak u Vojvodini suvo uz duže periode sunčanog vremena. U ostatku zemlje promenljivo,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, najviše do 33 stepena

Promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, najviše do 33 stepena

RTV pre 9 minuta
U naredna dva sata pljuštaće u ovim delovima Srbije! Najnovije upozorenje RHMZ: Upaljen i meteoalarm zbog 2 opasne pojave

U naredna dva sata pljuštaće u ovim delovima Srbije! Najnovije upozorenje RHMZ: Upaljen i meteoalarm zbog 2 opasne pojave

Blic pre 44 minuta
U naredna dva sata pljuštaće u ovim delovima Srbije! Najnovije upozorenje RHMZ: Upaljen i meteoalarm zbog 2 opasne pojave

U naredna dva sata pljuštaće u ovim delovima Srbije! Najnovije upozorenje RHMZ: Upaljen i meteoalarm zbog 2 opasne pojave

Blic pre 39 minuta
Danas svežije, promenljivo oblačno, mestimično kiša

Danas svežije, promenljivo oblačno, mestimično kiša

Danas pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 18. do 24. avgusta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 18. do 24. avgusta)

Pressek pre 1 sat
VREME DANAS: Svežije, promenljivo sa kišom

VREME DANAS: Svežije, promenljivo sa kišom

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, do 33 stepena

Vreme danas: Promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, do 33 stepena

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, najviše do 33 stepena

Promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša, najviše do 33 stepena

RTV pre 9 minuta
Pokrenuta prva nacionalna ESG digitalna platforma Olakšan put domaćim firmama ka održivom poslovanju

Pokrenuta prva nacionalna ESG digitalna platforma Olakšan put domaćim firmama ka održivom poslovanju

Alo pre 9 minuta
Srbi ga citiraju, a natpis na grobu govori kroz kakav je pakao prošao: Nakon svađe s ocem završio na ulici

Srbi ga citiraju, a natpis na grobu govori kroz kakav je pakao prošao: Nakon svađe s ocem završio na ulici

Alo pre 9 minuta
Promenljivo i oblačno danas, maksimalne temperature do 34 stepena

Promenljivo i oblačno danas, maksimalne temperature do 34 stepena

N1 Info pre 34 minuta
MUP: Privedeno 56 osoba, zadržano 16 osumnjičenih za nasilničko ponašanje, šest policajaca povređeno

MUP: Privedeno 56 osoba, zadržano 16 osumnjičenih za nasilničko ponašanje, šest policajaca povređeno

N1 Info pre 34 minuta