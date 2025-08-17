Svim našim zemljama treba jedna velika grupna terapija

Radar pre 54 minuta  |  Uroš Milovanović
U Hrvatskoj je nepisano pravilo da se službeni projekti ni na koji način imenom ne vežu uz Balkan. Alpe-Adrija – može, Mediteran – može, srednja Evropa – može, ali Balkan – nikako! Istovremeno se jedu ćevapi, pije se turska kafa, sluša narodna muzika

Sa novom pesmom Nježne riječi i novim albumom, hrvatska muzičarka i kantautorka Sara Renar priprema novu turneju po regionu. Region – tema nad kojom smo se zamislili. Kome sve to danas smeta i gde smo sada pitali smo, između ostalog, Saru Renar. S mnogo nadahnuća i iskrenosti sa nama je podelila svoja razmišljanja, zaključke, stavove i strahove. Šta mislite da je uzrok stanju u kom se nalazimo lokalno i globalno? Kolonijalizam i kapitalizam koji sad uveliko prelaze
