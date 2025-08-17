Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

RTS pre 35 minuta
Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

Rat u Ukrajini – 1.271. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin istakao je nakon samita na Aljasci da je razgovor sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom bio iskren i sadržajan, te da su približeni stavovi o okončanju rata u Ukrajini. Tramp je, s druge strane, poručio da će o novom susretu sa Putinom odlučiti nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, naglasivši da je trajni mirovni sporazum, a ne prekid vatre, najbolji put ka miru. Zelenski je potvrdio da će se u ponedeljak u Vašingtonu

Kijev: Obreno 40 od 60 ruskih dronova Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su ruske snage napale sa balističkom raketom “iskander-M” i 60 bespilotnih letelica, od kojih je 40 dronova oboreno. Vojska navodi da je zabeležen pogodak rakete i 20 pogodaka bespilotnih letelica na 12 lokacija u područjima Harkovske, Donjecke i Dnjepropetrovske oblasti. (Ukrajinska pravda) Opširnije Kraće Ukrajinska zemlja za mir – sa čim trguje Tramp, šta traži Putin, a na šta
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Putinov savetnik naleteo na medveda na Aljasci! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa…

Putinov savetnik naleteo na medveda na Aljasci! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa Trampom imao novu poruku (foto, video)

Kurir pre 40 minuta
Uživo nastavljaju se žestoke bitke na frontu, broje se mrtvi Tramp najavio susret sa Zelenskim i Putinom

Uživo nastavljaju se žestoke bitke na frontu, broje se mrtvi Tramp najavio susret sa Zelenskim i Putinom

Alo pre 35 minuta
Putinov savetnik naleteo na medveda na Aljasci! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa…

Putinov savetnik naleteo na medveda na Aljasci! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa Trampom imao novu poruku (foto, video)

Alo pre 20 minuta
Melanija Tramp poručila Putinu: "Učinićete više od samog služenja Rusiji"

Melanija Tramp poručila Putinu: "Učinićete više od samog služenja Rusiji"

B92 pre 20 minuta
Ukrajina se obrušila na Rusiju: Napadnuto ovih 9 oblasti, evo gde je bilo najkritičnije

Ukrajina se obrušila na Rusiju: Napadnuto ovih 9 oblasti, evo gde je bilo najkritičnije

Blic pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

UKRAJINSKA KRIZA: Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

RTV pre 2 sata
Mediji objavili šta je Melanija napisala Putinu

Mediji objavili šta je Melanija napisala Putinu

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonRojtersBela kućaRusijaDonjeckKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Izraelska vojska bombardovala energetsko postrojenje u Jemenu

Izraelska vojska bombardovala energetsko postrojenje u Jemenu

N1 Info pre 10 minuta
Izrael bombardovao hute u jemenu! Napad na energetsko postrojenje odgovor na raketne udare pobunjenika koje podržava Iran…

Izrael bombardovao hute u jemenu! Napad na energetsko postrojenje odgovor na raketne udare pobunjenika koje podržava Iran (video)

Kurir pre 0 minuta
Tropska oluja Erin ojačala u uragan kategorije pet na području Karpiskog mora

Tropska oluja Erin ojačala u uragan kategorije pet na području Karpiskog mora

Euronews pre 0 minuta
Stotine vojnika kreće ka Vašingtonu: Stižu trupe Nacionalne garde

Stotine vojnika kreće ka Vašingtonu: Stižu trupe Nacionalne garde

B92 pre 5 minuta
E-cigarete iz Kine preplavile Holandiju – zabranjene, opasne i lako dostupne

E-cigarete iz Kine preplavile Holandiju – zabranjene, opasne i lako dostupne

Euronews pre 4 minuta