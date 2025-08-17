Kadetkinje Srbije pobedile Francusku na EP

Ženska kadetska reprezentacija Srbije pobedila je večeras Francusku sa 78:64, u drugom kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u rumunskom Mioveniju.

Srpski tim predvodile su Anastasija Jovanov sa 12 poena i šest asistencija, Nevena Petrović sa 11 poena, četiri skoka i četiri asistencije, Elena Erić sa 11 poena i Mia Avramović sa devet poena i 15 skokova. U ekipi Francuske Kamil Ševo postigla je 17 poena uz 11 skokova, a Luan Fore 12 poena i pet skokova. Na Evropskom prvenstvu za igračice do 16 godina Srbija ima dve pobede posle dva kola, Francuska i Rumunija imaju po pobedu i poraz, a Belgija je pretrpela oba