Marko Dmitrović primio golčinu iz slobodnog udarca, pa pobedio Atletiko!

Fudbaleri Espanjola savladali su u Barseloni ekipu Atletika iz Madrida rezultatom 2:1 u meču prvog kola španske Primere.

Tim za koji je i večeras nastupio nekadašnji golman reprezentacije Srbije Marko Dmitrović priredio je iznenađenje protiv jednog od favorita za sam vrh tabele, a zanimljivo je da početak meča nije nagoveštavao ovakav scenario. Madriđani su prvi zapretili preko Hancka čiji je udarac glavom Dmitrović lako uspeo da ukroti, međutim Srbin nije mogao ništa u 37. minutu. Trenutak inspiracije Hulijana Alvaresa iz slobodnog udarca sa oko 25 metara doneo je “jorgandžijama”