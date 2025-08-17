Marko Dmitrović primio golčinu iz slobodnog udarca, pa pobedio Atletiko!

Sportske.net pre 22 minuta  |  Sportske.net
Marko Dmitrović primio golčinu iz slobodnog udarca, pa pobedio Atletiko!

Fudbaleri Espanjola savladali su u Barseloni ekipu Atletika iz Madrida rezultatom 2:1 u meču prvog kola španske Primere.

Tim za koji je i večeras nastupio nekadašnji golman reprezentacije Srbije Marko Dmitrović priredio je iznenađenje protiv jednog od favorita za sam vrh tabele, a zanimljivo je da početak meča nije nagoveštavao ovakav scenario. Madriđani su prvi zapretili preko Hancka čiji je udarac glavom Dmitrović lako uspeo da ukroti, međutim Srbin nije mogao ništa u 37. minutu. Trenutak inspiracije Hulijana Alvaresa iz slobodnog udarca sa oko 25 metara doneo je “jorgandžijama”
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Atletiko kiksnuo već na startu, i to u Barseloni

Atletiko kiksnuo već na startu, i to u Barseloni

Sport klub pre 27 minuta
Čarolija Sava Petrova u Pančevu, pred Tomislavom Sivićem na Čairu je Sizifov posao

Čarolija Sava Petrova u Pančevu, pred Tomislavom Sivićem na Čairu je Sizifov posao

Sportske.net pre 2 sata
Balević spustio rampu na Čika Dači, Holanđanin izrežirao preokret "romantičara" u Bačkoj Topoli!

Balević spustio rampu na Čika Dači, Holanđanin izrežirao preokret "romantičara" u Bačkoj Topoli!

Sportske.net pre 2 sata
Ceo svet je znao kako će Arsenal da da gol: Mančester junajted i sa silnim pojačanjima poklekao pred "tobdžijama" na "Teatru…

Ceo svet je znao kako će Arsenal da da gol: Mančester junajted i sa silnim pojačanjima poklekao pred "tobdžijama" na "Teatru snova" (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Arsenal pobedio Mančester, junak Kalafijori

Arsenal pobedio Mančester, junak Kalafijori

Sportski žurnal pre 3 sata
Arsenal se branio do kraja: "Tobdžijama" pobeda, "đavolima" uteha u dobroj igri

Arsenal se branio do kraja: "Tobdžijama" pobeda, "đavolima" uteha u dobroj igri

Euronews pre 3 sata
Iz Rima s ljubavlju po španskom receptu, Arsenalu čitav plen na Teatru snova!

Iz Rima s ljubavlju po španskom receptu, Arsenalu čitav plen na Teatru snova!

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalAtletikaBarselonaMadrid

Sport, najnovije vesti »

Lepe vesti za Zvezdaše pred meč sa Pafosom

Lepe vesti za Zvezdaše pred meč sa Pafosom

Danas pre 1 sat
Zvezda izdala važno saopštenje za navijače

Zvezda izdala važno saopštenje za navijače

Danas pre 2 sata
SLS: OFK Beograd preokretom do pobede u derbiju, remi u Kragujevcu

SLS: OFK Beograd preokretom do pobede u derbiju, remi u Kragujevcu

Danas pre 2 sata
Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Danas pre 3 sata
Slovenci se oglasili o stanju Dončićeve povrede

Slovenci se oglasili o stanju Dončićeve povrede

Danas pre 4 sati