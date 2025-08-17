Ceo svet je znao kako će Arsenal da da gol: Mančester junajted i sa silnim pojačanjima poklekao pred "tobdžijama" na "Teatru snova" (video)

Mančester junajted se silno pojačao pred novu sezonu, ali četa trenera Rubena Amorima nije uspela da na Old Trafordu izdrži protiv Arsenala Mikela Artete, koji je i sam povukao nekoliko važnih poteza u letnjem prelaznom roku.

FOTO: Tanjug/AP "Tobdžije" su, kao gosti, pobedile sa 0:1, a jedini pogodak dao je Riakrdo Kalafiori u 13. minutu. I to na način koji su mnogi predvideli. Naime, do ovog meča, Arsenal je postigao čak 30 golova "iz kornera" od početka sezone 2023/2024 u Premijer ligi. To je za deset više od tima sa sledećim najvećim brojem u pomenutom periodu (Liverpul, 20). Sada je Artetina ekipa stigla do 31. pogotka posle udarca iz ugla - i to protiv ekipe koja je u pomenutom