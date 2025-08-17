Zvezda pobedila Partizan za istoriju: Srbija prvi put videla ovaj večiti derbi, moglo je biti i ubedljivije

Fudbalerke Crvene zvezde su pobedile ekipu Partizana sa 2:0, čime su ispisale i istoriju, s obzirom na to da se radi o prvom večitom derbiju ikada! Praktično, crveno-bele su bile ogroman favorit u ovom meču, što se i videlo tokom svih 90 minuta fudbala na Adi.

Zvezda je aktuelni prvak države, zbog čega je i bila ogroman favorit u ovom meču, dok je Partizan doslovno tek i nastao, pošto su dodali ime ekipi Sloge. Crveno-bele devojke su odlično počele utakmicu i ređale su šansu za šansom, a do stative su došle u 16. minutu meča. Milica Šarić je tada šutirala, ali je njen udarac pogodio samo okvir gola. Ipak, trebalo je 10 minuta da dođu do gola i to veoma lepog. Nikolina Hadžibabić je dobila loptu, namestila se sa 20 metara