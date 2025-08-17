Bez Putina nema mirovnog sporazuma Rubio: Predsednik Rusije zauzima ključno mesto na svetskoj sceni

Večernje novosti pre 17 minuta
Bez Putina nema mirovnog sporazuma Rubio: Predsednik Rusije zauzima ključno mesto na svetskoj sceni

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države veruju da je najbolji ishod sukoba u Ukrajini potpuni mirovni sporazum, a ne privremeni prekid vatre.

Foto: AP Photo -Najbolji način da se okonča ovaj sukob je potpuni mirovni sporazum. U to nema sumnje. Ko ne bi želeo da sutra dođemo i kažemo: „Imamo potpuni mirovni sporazum i to je to?“, rekao je Rubio za televiziju „Ej-Bi-Si“. On je dodao da Vašington podržava ideju o prekidu vatre na putu ka miru, ali je naglasio da ruska strana „još nije pristala na to“. Rubio je podsetio da predsednik Rusije Vladimir Putin već dugo zauzima ključno mesto na svetskoj sceni i u
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Nastavićemo da ciljamo rusku ratnu ekonomiju" EU: iznela najnoviji plan da bi Putin prihvatio mir: "Biće predstavljen u…

"Nastavićemo da ciljamo rusku ratnu ekonomiju" EU: iznela najnoviji plan da bi Putin prihvatio mir: "Biće predstavljen u septembru"

Blic pre 11 minuta
Zelenski u Vašington vodi "tešku artiljeriju": Ovi lideri će prisustvovati sudbonosnom sastanku sa Trampom

Zelenski u Vašington vodi "tešku artiljeriju": Ovi lideri će prisustvovati sudbonosnom sastanku sa Trampom

Blic pre 21 minuta
Zelenski: Spreman sam za razmatranje teritorija samo na trilateralnom sastanku

Zelenski: Spreman sam za razmatranje teritorija samo na trilateralnom sastanku

Sputnik pre 6 minuta
Drama iznad Smolenska - FSB oborio ukrajinski dron kod nuklearke; evropski lideri sutra u Beloj kući sa Zelenskim i Trampom

Drama iznad Smolenska - FSB oborio ukrajinski dron kod nuklearke; evropski lideri sutra u Beloj kući sa Zelenskim i Trampom

RTS pre 22 minuta
Pet ukrajinskih teritorija u fokusu pregovora: Otkriveni regioni koje Putin želi i kakve ustupke namerava da napravi

Pet ukrajinskih teritorija u fokusu pregovora: Otkriveni regioni koje Putin želi i kakve ustupke namerava da napravi

Euronews pre 6 minuta
Pritisak ili guranje u dobrom pravcu EU najavljuje novi 19. paket sankcija Rusiji početkom septembra

Pritisak ili guranje u dobrom pravcu EU najavljuje novi 19. paket sankcija Rusiji početkom septembra

Dnevnik pre 6 minuta
Nato i EU uzvraćaju udarac Sutra sastanak sa Trampom i Zelenskim u Vašingtonu

Nato i EU uzvraćaju udarac Sutra sastanak sa Trampom i Zelenskim u Vašingtonu

Alo pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRusijaDonald TrampamerikaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Tramp se hvali o velikom napretku sa Rusijom ka mirovnom planu za Ukrajinu

Tramp se hvali o velikom napretku sa Rusijom ka mirovnom planu za Ukrajinu

Danas pre 57 minuta
Rubio: Privremeni sporazum o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije „nije isključen iz plana“

Rubio: Privremeni sporazum o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije „nije isključen iz plana“

Danas pre 37 minuta
Ubijeni dok su čekali hranu

Ubijeni dok su čekali hranu

Danas pre 27 minuta
"Nastavićemo da ciljamo rusku ratnu ekonomiju" EU: iznela najnoviji plan da bi Putin prihvatio mir: "Biće predstavljen u…

"Nastavićemo da ciljamo rusku ratnu ekonomiju" EU: iznela najnoviji plan da bi Putin prihvatio mir: "Biće predstavljen u septembru"

Blic pre 11 minuta
Koalicija voljnih: Nastavak podrške Ukrajini i pritisak na Rusiju

Koalicija voljnih: Nastavak podrške Ukrajini i pritisak na Rusiju

RTV pre 17 minuta