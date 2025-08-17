Bez Putina nema mirovnog sporazuma Rubio: Predsednik Rusije zauzima ključno mesto na svetskoj sceni

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države veruju da je najbolji ishod sukoba u Ukrajini potpuni mirovni sporazum, a ne privremeni prekid vatre.

Foto: AP Photo -Najbolji način da se okonča ovaj sukob je potpuni mirovni sporazum. U to nema sumnje. Ko ne bi želeo da sutra dođemo i kažemo: „Imamo potpuni mirovni sporazum i to je to?“, rekao je Rubio za televiziju „Ej-Bi-Si“. On je dodao da Vašington podržava ideju o prekidu vatre na putu ka miru, ali je naglasio da ruska strana „još nije pristala na to“. Rubio je podsetio da predsednik Rusije Vladimir Putin već dugo zauzima ključno mesto na svetskoj sceni i u