Beograd: Demonstranti, kod Vukovog spomenika, blokirali saobraćaj

Beta pre 7 minuta

U Beogradu, više stotina demonstranata blokiralo je oko 20.10 saobraćaj na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ruzveltove ulice, u okviru protesta "Gde smo ono stali?" na koji su pozvali studenti u blokadi.

Okupljeni na raskrsnici kod Vukovog spomenika prave buku duvanjem u pištaljke i nose nekoliko zastava Srbije i zborova građana.

U neposrednoj blizini Vukovog spomenika nisu viđene policijske snage, sem saobraćajne policije, javio je reporter agencije Beta.

Današnji protest, koji se istovremeno održava u više gradova u Srbiji, dolazi nakon višednevnih protesta tokom kojih je dolazilo do sukoba demonstranata, policije i pristalica Srpske napredne stranke (SNS).

Tokom tih sukoba su demolirane pojedine prostorije SNS i zgrade pojedinih lokalnih institucija.

(Beta, 18.08.2025)

