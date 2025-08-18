Vujić: Na ulici je terorizam, tužilaštvo za organizovani kriminal da se oglasi

Beta pre 1 sat

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da se za dešavanja na ulicama ne može više govoriti samo kao o nasilju već sve više kao o oblicima terorizma.

On zato očekuje reagovanje nadležnog tužilaštva i za to krivično delo.

"Samo snažna reakcija institucija, kao što je tužilaštvo i sud, može poslati jasan odgovor nasilnicima i teroristima da neće država ustuknuti", rekao je Vujić za TV Pink, navodeći da ulica ne može da optužuje i presuđuje.

Dodao je da princip nekažnjivosti mora da se napusti, a, kao je rekao, kao ministar i građanin pita gde je predmet protiv lica koja su, recimo, držala u blokadi zgradu suda i tužilaštva u Novom Sadu.

Prema njegovim rečima, tužilaštvo bi moralo mnogo više da komunicira sa javnošću, navodeći da Više tužilaštvo u Beogradu to redovno čini i obaveštava je šta radi i koji su postupci u toku.

"Ali neke stvari nemamo. Recimo, ako govorimo o krivičnom delu terorizma, a ja smatram da postoje elementi, trebalo bi da Tužilaštvo za organizovani kriminal o tome progovori - da li je možda otvorilo neki predmet, da li će ovo u Valjevu tretirati kao terorizam, ili će ostati na Višem tužilaštvu u Valjevu kao krivično delo", naveo je Vujić.

On je rekao da se nada da će se "deo pravosuđa, pogotovo oni koji su potpisivali razne deklaracije, izjave, zapitati da li su i oni svojim pitpisima doprineli da imamo ovakav brutalan napad na zgradu tužilaštva u Valjevu".

Govoreći o radu pravosuđa, on je rekao da se mora otvoriti pitanje balansa koji mora da postoji između nezavisnosti i odgovornosti.

Kako je dodao, "da li smo to zatvorili u jedan krug unutar pravosuđa, odnosno te grane vlasti, a imamo druge grane vlasti kojima niko ne donosi ni izveštaj zašto, na primer, plaćamo mnogo za neosnovana lišavanja slobode ili nepoštovanja suđenja u razumnom roku".

"Razgovarali smo sa nekim članovima Venecijanske komisije, pravimo analize, da se izbalansira taj mehanizam nezavisnosti, samostalnosti, ali i pitanja odgovornosti", naveo je Vujić.

(Beta, 18.08.2025)

