(Foto) bačen Molotovljev koktel na "Kuću cveća": Prve fotografije sa lica mesta: Evo šta je napadač rekao policiji kada su ga priveli

Blic pre 39 minuta
(Foto) bačen Molotovljev koktel na "Kuću cveća": Prve fotografije sa lica mesta: Evo šta je napadač rekao policiji kada su ga…

Beogradska policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je bacio Molotovljev koktel na "Kuću cveća" u Beogradu. Donosimo i prve fotografije sa lica mesta.

Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Počinilac se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da upali Muzej 25. maj. Ekipa "Blica" uputila se na lice mesta i zabeležila fotografije na kojima se vidi gde je tačno bačen Molotovljev koktel. Brzom intervencijom policije osumnjičeni je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo. Prema nezvaničnim informacijama, vatra je oštetila ulazna vrta " Kuće cveća", u kojoj se nalazi grob Josipa Broza Tita,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

N1 Info pre 4 minuta
Napadač bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća

Napadač bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća

RTS pre 39 minuta
(Foto) bačen Molotovljev koktel na "Kuću cveća": Prve fotografije sa lica mesta: Evo šta je napadač rekao policiji kada su ga…

(Foto) bačen Molotovljev koktel na "Kuću cveća": Prve fotografije sa lica mesta: Evo šta je napadač rekao policiji kada su ga priveli

Blic pre 39 minuta
Bačen molotovljev koktel na Kuću cveća, priveden osumnjičeni

Bačen molotovljev koktel na Kuću cveća, priveden osumnjičeni

Sputnik pre 4 minuta
Svi detalji pokušaja paljenja kuće cveća Radnici obezbeđenja gasili vatru, osumnjičeni rekao da je došao da uništi ustaško…

Svi detalji pokušaja paljenja kuće cveća Radnici obezbeđenja gasili vatru, osumnjičeni rekao da je došao da uništi ustaško leglo!

Dnevnik pre 3 minuta
Priveden osumnjičeni da je bacio zapaljivu tečnost na Muzej Jugoslavije

Priveden osumnjičeni da je bacio zapaljivu tečnost na Muzej Jugoslavije

Euronews pre 14 minuta
Muškarac stajao pored ulaza u muzej, a onda je poletela flaša: Detalji napada na Kuću cveća

Muškarac stajao pored ulaza u muzej, a onda je poletela flaša: Detalji napada na Kuću cveća

Telegraf pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

N1 Info pre 4 minuta
Požari u Crnoj Gori: Spas sa neba, kiša ugasila vatru u okolini Podgorice

Požari u Crnoj Gori: Spas sa neba, kiša ugasila vatru u okolini Podgorice

BBC News pre 14 minuta
Napadač bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća

Napadač bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća

RTS pre 39 minuta
Kiša donela olakšanje vatrogascima, borba sa požarima završena

Kiša donela olakšanje vatrogascima, borba sa požarima završena

Serbian News Media pre 39 minuta
Bomba bačena ispred kafića: Drama u Nikšiću: Uviđaj u toku, pričinjena materijalna šteta

Bomba bačena ispred kafića: Drama u Nikšiću: Uviđaj u toku, pričinjena materijalna šteta

Blic pre 4 minuta