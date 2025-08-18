(Foto) bačen Molotovljev koktel na "Kuću cveća": Prve fotografije sa lica mesta: Evo šta je napadač rekao policiji kada su ga priveli

Beogradska policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je bacio Molotovljev koktel na "Kuću cveća" u Beogradu. Donosimo i prve fotografije sa lica mesta.

Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Počinilac se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da upali Muzej 25. maj. Ekipa "Blica" uputila se na lice mesta i zabeležila fotografije na kojima se vidi gde je tačno bačen Molotovljev koktel. Brzom intervencijom policije osumnjičeni je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo. Prema nezvaničnim informacijama, vatra je oštetila ulazna vrta " Kuće cveća", u kojoj se nalazi grob Josipa Broza Tita,