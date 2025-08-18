(Foto) bačen Molotovljev koktel na "Kuću cveća": Prve fotografije sa lica mesta: Evo šta je napadač rekao policiji kada su ga priveli
Blic pre 39 minuta
Beogradska policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je bacio Molotovljev koktel na "Kuću cveća" u Beogradu. Donosimo i prve fotografije sa lica mesta.
Po nalogu tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Počinilac se sumnjiči da je jutros oko 6 sati pokušao da upali Muzej 25. maj. Ekipa "Blica" uputila se na lice mesta i zabeležila fotografije na kojima se vidi gde je tačno bačen Molotovljev koktel. Brzom intervencijom policije osumnjičeni je uhapšen. Srećom povređenih nije bilo. Prema nezvaničnim informacijama, vatra je oštetila ulazna vrta " Kuće cveća", u kojoj se nalazi grob Josipa Broza Tita,