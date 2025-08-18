Petoro osumnjičenih za napad na "Kobre" na protestu u Novom Sadu u pritvoru na Klisi, jedan u kućnom pritvoru

U Novom Sadu traju saslušanja uhapšenih osoba na protestima protekle nedelje. Nekoliko desetina građana se okupilo ispred suda da bi pružilo podršku uhapšenima.

Na protestu u sredu u Novom Sadu, 13. avgusta, došlo je do napada i spaljivanja prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja i na prostorije SNS u Stražilovskoj, koje su takođe demolirane. Veliki incidenti izbili su kod prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja, kada je jedan od pripadnika "Kobri" upotrebio pištolj, pucajući u vazduh. Iz Vojnobezbednosne agencije je tada saopšteno da su pripadnici specijalne jedinice bile angažovane na obezbeđivanju