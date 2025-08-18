Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Motociklista iz Srbije Đ. Z. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mestu Prijeđel u opštini Foča, saopštila je fočanska Policijska uprava.

Do nesreće je došlo na magistralnom putu Foča - Gacko u 16.50 časova, a u njoj su učestvovali automobil "ford" kojim je upravljao državljanin Srbije P. M. i motocikl "suzuki" kojim je upravljao Đ. Z. Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Foča, a o događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, prenosi Srna. Saobraćaj na magistralnom putu Foča - Gacko u mestu Prijeđel bio je obustavljen od 17.50 do 18.45