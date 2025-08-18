Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Blic pre 2 sata
Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Motociklista iz Srbije Đ. Z. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mestu Prijeđel u opštini Foča, saopštila je fočanska Policijska uprava.

Do nesreće je došlo na magistralnom putu Foča - Gacko u 16.50 časova, a u njoj su učestvovali automobil "ford" kojim je upravljao državljanin Srbije P. M. i motocikl "suzuki" kojim je upravljao Đ. Z. Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Foča, a o događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, prenosi Srna. Saobraćaj na magistralnom putu Foča - Gacko u mestu Prijeđel bio je obustavljen od 17.50 do 18.45
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FordTužilaštvoSuzukiTrebinjeFoča

Hronika, najnovije vesti »

Vozila uleću ljudima u dvorišta, svakog dana desi se saobraćajka u 2 čačanske ulice meštani strahuju da decu samu puste do…

Vozila uleću ljudima u dvorišta, svakog dana desi se saobraćajka u 2 čačanske ulice meštani strahuju da decu samu puste do škole: Nasilnička vožnja ne prestaje

Kurir pre 49 minuta
(Foto, video) evo ko je biznismen čija luksuzna jahta je izgorela u budvi: Privođen zbog otmice, sin mu osuđivan za pokušaj…

(Foto, video) evo ko je biznismen čija luksuzna jahta je izgorela u budvi: Privođen zbog otmice, sin mu osuđivan za pokušaj ubistva

Blic pre 1 sat
Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Blic pre 2 sata
(Foto, video) ovo je biznismen čiju jahtu guta požar u Budvi: Buktinja sve veća, snimci sa lica mesta jezivi: Stihija…

(Foto, video) ovo je biznismen čiju jahtu guta požar u Budvi: Buktinja sve veća, snimci sa lica mesta jezivi: Stihija zahvatila još 2 plovila

Blic pre 1 sat
Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Srbin poginuo kod foče: Teška saobraćajka u BiH: Sudarili se "suzuki" i "ford"

Blic pre 2 sata