Da li se naprednjaka više iko u ovoj državi plaši?

Viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu toriju Dejan Bursać ocenio je da se državni aparat potpuno raspao, kao i da se naprednjaka više niko u ovoj državi ne plaši. „Ne samo što je državu okupirala jedna politička stranka, a to smo već znali, već što ni stranka nije baš stranka, već jedan kartel političko-poslovno, koruptivnih interesa i vrlo neformalnih veza“, rekao je Bursać u intervjuu za list Nova. On je naveo da se čini da je predsednik