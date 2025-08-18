Rusija noćas napada Ukrajinu dronovima i raketama, ima povređenih!

KIJEV: Ruska vojska je večeras napala Ukrajinu dronovima i raketama, objavile su ukrajinske vazduhoplovne snage na svom Telegram kanalu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je javilo da je veliki broj "šaheda" sa istoka i zapada leteo ka Odesi. Takođe, bespilotne letelice išle su ka Černigovu, kao i prema Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Oštećeno je najmanje sedam višespratnih zgrada i pet automobila, rekao je šef gradskog odeljenja za vanredne situacije Bogdan Gladkih. "Neprijatelj napada Odesu udarnim bespilotnim letelicama, čuju se eksplozije u gradu", objavio gradonačelnik Odese Genadij Truhanov, na