Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Sastanak u Vašingtonu fokusiran na okončanje sukoba, budućnost ukrajinskih teritorija i reakcije evropskih lidera na samit Tramp-Putin, uz nove napade i prekid dotoka ruske nafte u Mađarsku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaje se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima, uključujući Ursulu fon der Lajen, radi razgovora o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, mogućnostima mira i budućnosti teritorija. U ruskom napadu na Harkov poginulo je sedmoro ljudi, uključujući jednogodišnje dete. RTS Alo

Sastanak Trampa i Putina na Aljasci ocenjen je kao simboličan, bez konkretnih dogovora o primirju, što je izazvalo zabrinutost evropskih lidera koji prate Zelenskog u Vašington. Očekuje se težak sastanak u Beloj kući sa pritiskom na Zelenskog. Euronews Sputnik

Ranije je Tramp najavio da će Zelenski morati da prihvati ruske uslove, uključujući odricanje od Krima i članstva u NATO-u, dok evropski saveznici podržavaju Zelenskog i izražavaju zabrinutost zbog pritiska. Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof istakao je da će razmena teritorija biti ključna tema pregovora. Euronews Alo Telegraf B92

Ukrajinski predsednik Zelenski ističe da mir mora biti trajan i da svi dele želju za brzim i pouzdanim okončanjem sukoba. Očekuju se teški pregovori o teritorijama, jer u Kijevu postoji razumevanje da će biti potrebno "progutati gorku pilulu" zbog gubitka Krima i dela Donbasa. Nedeljnik N1 Info Bloomberg Adria Danas Vesti online

Pred sam sastanak, Tramp je dodatno pooštrio stavove, što je dodatno otežalo poziciju Zelenskog. Blic

Na samitu Tramp i Putin nisu postigli dogovor o okončanju rata, a Putin je na kraju samita iznenadio izjavom na engleskom jeziku, što je neuobičajeno za ruskog predsednika. Blic

Ukrajinski predsednik je osudio „cinične“ ruske napade, uključujući udar na naftno postrojenje u vlasništvu Azerbejdžana, a Mađarska je obustavila dotok ruske sirove nafte nakon ukrajinskog udara na transformatorsku stanicu cevovoda. RTS