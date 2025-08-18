Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Danima pre nego što se sastao sa Vladimirom Putinom na Aljasci, Donald Tramp je pominjao ono što je nazvao "razmenom teritorije" kao uslov za mir.

Za Ukrajince, bio je to zbunjujući izraz. Koja bi to teritorija mogla da se razmeni? Hoće li Ukrajini biti ponuđen deo Rusije, u zamenu za zemlju koju je Rusija otela silom? Dok se Vladimir Zelenski priprema da otputuje u Vašington kako bi se u ponedeljak sastao sa Trampom, verovatno ne postoji element "razmene" u razmišljanjima američkog predsednika. Umesto toga, on navodno planira da pritisne Zelenskog da preda čitave istočne ukrajinske oblasti Donjeck i Lugansk