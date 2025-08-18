Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

NIN pre 1 sat  |  Džoel Ganter - BBC, Kijev
Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Danima pre nego što se sastao sa Vladimirom Putinom na Aljasci, Donald Tramp je pominjao ono što je nazvao "razmenom teritorije" kao uslov za mir.

Za Ukrajince, bio je to zbunjujući izraz. Koja bi to teritorija mogla da se razmeni? Hoće li Ukrajini biti ponuđen deo Rusije, u zamenu za zemlju koju je Rusija otela silom? Dok se Vladimir Zelenski priprema da otputuje u Vašington kako bi se u ponedeljak sastao sa Trampom, verovatno ne postoji element "razmene" u razmišljanjima američkog predsednika. Umesto toga, on navodno planira da pritisne Zelenskog da preda čitave istočne ukrajinske oblasti Donjeck i Lugansk
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Menjaju se granice? Dobiće teritoriju veličine dve trećine Srbije?

Menjaju se granice? Dobiće teritoriju veličine dve trećine Srbije?

B92 pre 33 minuta
Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

BBC News pre 1 sat
Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Danas pre 1 sat
Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Južne vesti pre 1 sat
Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Rezigniranost i izdaja: Šta bi predaja Donbasa Rusiji značila za Ukrajinu

Radio 021 pre 1 sat
(Mapa) Evropa gubi teritoriju veličine: Hrvatske?! Ako su glasine o dogovoru Putina i Trampa istinite, granice se drastično…

(Mapa) Evropa gubi teritoriju veličine: Hrvatske?! Ako su glasine o dogovoru Putina i Trampa istinite, granice se drastično menjaju: Rusija dobija ceo Donbas "za siću"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaVašingtonRusijaDonjeckDonald TrampLuganjskVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Autobus u Turskoj udario u ogradu, poginule tri osobe

Autobus u Turskoj udario u ogradu, poginule tri osobe

RTV pre 3 minuta
Želimo brzo okončanje rata: Zelenski stigao u Vašington

Želimo brzo okončanje rata: Zelenski stigao u Vašington

Danas pre 8 minuta
Uskoro veće plate u Nemačkoj: Evo šta očekuje milione radnika za nekoliko nedelja

Uskoro veće plate u Nemačkoj: Evo šta očekuje milione radnika za nekoliko nedelja

Blic pre 3 minuta
Zelenski u Vašingtonu: Potreban prekid vatre i jasne bezbednosne garancije za Ukrajinu

Zelenski u Vašingtonu: Potreban prekid vatre i jasne bezbednosne garancije za Ukrajinu

NIN pre 3 minuta
Svi čekali da Tramp i Putin izađu sa sastanka, a njegova slika obišla je svet: Američki telohranitelj pao u nesvest na Aljasci…

Svi čekali da Tramp i Putin izađu sa sastanka, a njegova slika obišla je svet: Američki telohranitelj pao u nesvest na Aljasci (video)

Kurir pre 3 minuta