Zelenski stigao u Vašington, tvrdi da želi da okonča rat brzo, ali trajnim mirom

Nova pre 48 minuta  |  Autor: Beta
Zelenski stigao u Vašington, tvrdi da želi da okonča rat brzo, ali trajnim mirom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je stigao u Vašington, gde treba da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, ističući da želi da okonča rat "brzo", ali "trajnim mirom". „Svi imamo duboku želju da brzo i pouzdano okončamo ovaj rat.

A mir mora biti trajan“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. On bi kasnije danas trebalo da se sastane sa američkim predsednikom, u prisustvu evropskih lidera koji ga podržavaju. Tramp je uoči susreta izjavio je da bi Zelenski mogao da okonča rat sa Rusijom „skoro odmah“ i ponovo isključio mogućnost da Kijev povrati kontrolu nad Krimom, kao i da pristupi NATO.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Želimo brzo okončanje rata: Zelenski stigao u Vašington

Želimo brzo okončanje rata: Zelenski stigao u Vašington

Danas pre 8 minuta
Zelenski u Vašingtonu: Potreban prekid vatre i jasne bezbednosne garancije za Ukrajinu

Zelenski u Vašingtonu: Potreban prekid vatre i jasne bezbednosne garancije za Ukrajinu

NIN pre 3 minuta
Svi čekali da Tramp i Putin izađu sa sastanka, a njegova slika obišla je svet: Američki telohranitelj pao u nesvest na Aljasci…

Svi čekali da Tramp i Putin izađu sa sastanka, a njegova slika obišla je svet: Američki telohranitelj pao u nesvest na Aljasci (video)

Kurir pre 3 minuta
Vitkof okrio šta SAD očekuju od Zelenskog

Vitkof okrio šta SAD očekuju od Zelenskog

Politika pre 8 minuta
Zelenski stigao u Vašington, tvrdi da želi da okonča rat brzo, ali trajnim mirom

Zelenski stigao u Vašington, tvrdi da želi da okonča rat brzo, ali trajnim mirom

N1 Info pre 28 minuta
Da li se Zelenski sastaje sa Trampom u senci jačeg Putina

Da li se Zelenski sastaje sa Trampom u senci jačeg Putina

BBC News pre 48 minuta
Ruski napad dronom na Harkov: Poginula četiri civila, među njima dvoje dece

Ruski napad dronom na Harkov: Poginula četiri civila, među njima dvoje dece

Nova pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOVašingtonRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Autobus u Turskoj udario u ogradu, poginule tri osobe

Autobus u Turskoj udario u ogradu, poginule tri osobe

RTV pre 3 minuta
Želimo brzo okončanje rata: Zelenski stigao u Vašington

Želimo brzo okončanje rata: Zelenski stigao u Vašington

Danas pre 8 minuta
Uskoro veće plate u Nemačkoj: Evo šta očekuje milione radnika za nekoliko nedelja

Uskoro veće plate u Nemačkoj: Evo šta očekuje milione radnika za nekoliko nedelja

Blic pre 3 minuta
Zelenski u Vašingtonu: Potreban prekid vatre i jasne bezbednosne garancije za Ukrajinu

Zelenski u Vašingtonu: Potreban prekid vatre i jasne bezbednosne garancije za Ukrajinu

NIN pre 3 minuta
Svi čekali da Tramp i Putin izađu sa sastanka, a njegova slika obišla je svet: Američki telohranitelj pao u nesvest na Aljasci…

Svi čekali da Tramp i Putin izađu sa sastanka, a njegova slika obišla je svet: Američki telohranitelj pao u nesvest na Aljasci (video)

Kurir pre 3 minuta