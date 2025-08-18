Zelenski stigao u Vašington, tvrdi da želi da okonča rat brzo, ali trajnim mirom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je stigao u Vašington, gde treba da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, ističući da želi da okonča rat "brzo", ali "trajnim mirom". „Svi imamo duboku želju da brzo i pouzdano okončamo ovaj rat.

A mir mora biti trajan“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. On bi kasnije danas trebalo da se sastane sa američkim predsednikom, u prisustvu evropskih lidera koji ga podržavaju. Tramp je uoči susreta izjavio je da bi Zelenski mogao da okonča rat sa Rusijom „skoro odmah“ i ponovo isključio mogućnost da Kijev povrati kontrolu nad Krimom, kao i da pristupi NATO.