Aleksić pozvao međunarodnu zajednicu da ne ćuti na kršenje ljudskih prava u Srbiji Novo

Beograd, 18. avgust 2025 — Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić uputio je pismo predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji, upozoravajući na ozbiljna kršenja ljudskih prava i brutalnost policije tokom nedavnih protesta.

U pismu, Aleksić je posebno istakao slučaj Nikoline Sinđelić i Stevana Zdravkovića, studenata Fakulteta političkih nauka i članova Organizacije mladih NPS-a, koji su — kako navodi — privedeni bez osnova od strane pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), kojom komanduje Marko Kričak. Prema Aleksićevim navodima, Zdravković je na kraju protesta oboren na tlo i brutalno pretučen, dok su njih dvoje, zajedno sa drugim građanima, sprovedeni